Consultoras anticipan una desaceleración de la inflación en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer este jueves el índice de inflación correspondiente a abril y las estimaciones privadas anticipan una baja respecto del dato registrado en marzo.

Según distintas consultoras económicas, el Índice de Precios al Consumidor podría ubicarse entre el 2,4% y el 2,8%, marcando así la primera desaceleración luego de varios meses consecutivos de subas. El dato oficial será difundido a las 16 horas.

Las proyecciones más bajas corresponden a las consultoras Libertad y Progreso, EcoGo y Equilibria, que estiman un IPC cercano al 2,4% y 2,5%. En tanto, Orlando Ferreres proyectó un 2,6% y Analytica ubicó su cálculo en torno al 2,8%.

De confirmarse estas cifras, abril pondría fin a una tendencia alcista que comenzó en mayo de 2025, cuando la inflación mensual había sido del 1,5%, y que alcanzó en marzo pasado un 3,4%.

Entre los rubros que más presión ejercieron sobre los precios durante abril aparecen alimentos estacionales, especialmente frutas, además del sector indumentaria. Algunos relevamientos privados señalaron que la inflación de alimentos mostró incrementos moderados hacia el cierre del mes.

Un dato que alimentó las expectativas fue el índice difundido esta semana en la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación de abril se ubicó en el 2,5%, por debajo del 3% registrado en marzo.

Además, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina proyecta que la desaceleración podría continuar en los próximos meses, con índices cercanos al 2% hacia la segunda mitad del año.