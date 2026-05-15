Choque entre un auto y una moto provocó importantes demoras en el Acceso Este

El accidente ocurrió a primera hora de la mañana. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Saleth Barkudi

El siniestro vial ocurrió a la altura de un concurrido puente de la arteria nacional. El conductor del rodado menor debió ser asistido por personal médico, mientras que el tránsito permaneció congestionado durante gran parte de la mañana debido a las pericias de rigor.

Un fuerte accidente de tránsito alteró la fluidez vehicular en el Acceso Este durante las primeras horas de este viernes 15 de mayo de 2026. El incidente se produjo sobre el puente de una de las intersecciones más transitadas de la zona, cuando —por razones que aún se intentan establecer— un automóvil y una motocicleta colisionaron de manera violenta. Producto del impacto, el motociclista cayó pesadamente sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó a los conductores que circulaban por el lugar a detener su marcha de forma abrupta, generando un efecto cadena de frenados y una congestión que se extendió por varios kilómetros en sentido hacia el centro mendocino.

El accidente fue un choque frontal entre un auto y una moto. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Asistencia médica y operativo de seguridad

Minutos después del choque, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor de la moto. Según los reportes preliminares, el joven presentaba politraumatismos y fue trasladado a un hospital cercano para una evaluación más exhaustiva, aunque se encontraría fuera de peligro. Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso, permaneciendo en el sitio para prestar declaración ante el personal de la Policía Vial que intervino en el operativo.

Tránsito afectado y recomendaciones

El flujo vehicular se vio severamente reducido a un solo carril mientras el personal de Policía Científica realizaba las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho. Las demoras afectaron no solo a quienes se dirigían a la Ciudad de Mendoza, sino también a los accesos secundarios que conectan con los departamentos de Guaymallén y Maipú. Cerca del mediodía, las unidades fueron removidas de la calzada, aunque desde las fuerzas de seguridad instaron a los conductores a circular con extrema precaución debido a que el asfalto podría presentar restos de fluidos o cristales derivados del siniestro.