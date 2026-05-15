Operativos en Tupungato: hubo detenidos por tenencia de drogas y consumo de alcohol en la vía pública

En una serie de procedimientos preventivos realizados en diversos puntos del departamento, la policía interceptó a sujetos con sustancias prohibidas y sancionó a personas que infringían el Código de Convivencia. Los controles se intensificaron para prevenir disturbios y garantizar la tranquilidad vecinal.

Efectivos policiales de la Departamental de Tupungato llevaron a cabo este viernes 15 de mayo de 2026 una serie de operativos de saturación en zonas estratégicas del casco urbano y distritos periféricos, arrojando como saldo varias detenciones y el secuestro de estupefacientes. Durante los recorridos preventivos, el personal uniformado identificó a individuos que circulaban en actitud sospechosa, procediendo a la requisa de sus pertenencias. En uno de los procedimientos, se logró el decomiso de envoltorios con sustancias compatibles con marihuana y cocaína, lo que derivó en el traslado de los implicados a la sede judicial por infracción a la Ley 23.737.

Controles por consumo de alcohol y convivencia

Paralelamente a las detenciones por drogas, la policía intervino en situaciones de consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, una práctica que genera preocupación entre los vecinos por los disturbios que suele acarrear. Varios ciudadanos fueron sancionados por infringir el Código de Convivencia Ciudadana, que prohíbe taxativamente la ingesta de alcohol en plazas, veredas y parques. Estos operativos buscan no solo la sanción, sino también la prevención de riñas y accidentes derivados del estado de ebriedad, reforzando la presencia policial en los horarios de mayor concurrencia en la vía pública.

Refuerzo de la vigilancia en el departamento

Desde la jefatura policial de Tupungato informaron que estos controles se mantendrán de manera aleatoria y sorpresiva durante todo el fin de semana, con especial atención en las inmediaciones de locales nocturnos y espacios recreativos. «El objetivo es llevar tranquilidad a los vecinos y desalentar conductas que pongan en riesgo la seguridad de terceros», señalaron las autoridades. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Oficina Fiscal de Tupungato, mientras que las sustancias secuestradas fueron remitidas a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico para su pesaje y peritaje definitivo.