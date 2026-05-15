El Ministerio de Salud de la provincia ratificó la presencia de esta variante de influenza con alta tasa de contagiosidad. Las autoridades sanitarias instan a la población a reforzar los cuidados preventivos y advierten que el aislamiento es clave para frenar la propagación del virus durante este otoño.

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó este viernes 15 de mayo de 2026 la detección de 21 casos positivos de la denominada «supergripe» europea ,virus H3N2 subclado K, en territorio provincial. Esta variante de influenza, que ha generado preocupación a nivel global por su rápida transmisión y cuadros febriles prolongados, ya circula de manera oficial en la región. Ante este escenario, los especialistas epidemiológicos han solicitado a la comunidad que, ante la aparición de los primeros síntomas, se proceda al aislamiento preventivo de manera inmediata para evitar brotes masivos en ámbitos escolares, laborales y familiares.

Sintomatología y recomendaciones de los expertos

A diferencia de la gripe común, esta cepa se caracteriza por presentar fiebre alta persistente (superior a los 38.5°C), dolor muscular intenso, fatiga extrema y cuadros de tos seca que pueden extenderse por más de una semana. Las autoridades sanitarias enfatizan que no se debe minimizar el cuadro como un simple resfrío. La recomendación oficial es clara: ante la presencia de malestar, la persona debe permanecer en su domicilio, ventilar los ambientes y realizar una consulta médica virtual o presencial, evitando el contacto con personas de grupos de riesgo como adultos mayores o niños pequeños.

Medidas de prevención en el Valle de Uco

En los departamentos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato, los centros de salud y hospitales regionales ya han reforzado la vigilancia epidemiológica. Se recuerda que las medidas de autocuidado aprendidas durante la pandemia —como el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo en espacios cerrados con poca ventilación y el cumplimiento del calendario de vacunación antigripal— son las herramientas más efectivas para mitigar el impacto de esta nueva variante. El Gobierno provincial aseguró que el sistema de salud se encuentra en alerta para gestionar la demanda, pero subrayó que la responsabilidad individual en el aislamiento es el factor determinante para controlar la curva de contagios en los próximos días.