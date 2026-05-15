Crece la preocupación en Estados Unidos por la caída en la imagen de Javier Milei y el «impacto Adorni»

Informes que circulan en Washington advierten sobre un desgaste prematuro en la aprobación del presidente argentino. El malestar social por el ajuste y polémicas internas, como los ascensos familiares en el entorno presidencial, figuran en el radar de los analistas que monitorean la gobernabilidad del país.

La administración de Javier Milei atraviesa un momento de creciente escrutinio internacional este viernes 15 de mayo de 2026. Según reportes que circulan en círculos diplomáticos y financieros de Estados Unidos, existe una preocupación latente por el reciente descenso en los índices de aprobación del mandatario argentino. Los analistas del Departamento de Estado y consultoras de riesgo de Wall Street advierten que, si bien el rumbo económico sigue siendo respaldado por el mercado, el capital político del presidente está sufriendo un desgaste mayor al previsto originalmente para esta etapa de su gestión. Entre los factores señalados como detonantes de esta tendencia se encuentran la persistente pérdida de poder adquisitivo y la acumulación de conflictos con diversos sectores sociales, como el universitario y el gremial.

El «Caso Adorni» y el costo de las polémicas internas

Un punto que ha llamado la atención de los observadores externos es el impacto negativo de ciertas decisiones de comunicación y nombramientos dentro del círculo íntimo de la Casa Rosada. El informe destaca que situaciones como el ascenso de Francisco Adorni —hermano del vocero presidencial— y otras polémicas vinculadas a la estructura de poder han comenzado a erosionar la narrativa de «austeridad» y «meritocracia» que fue el motor del triunfo libertario. Para los expertos estadounidenses, estas señales de «casta» dentro del entorno presidencial son las que más rápido impactan en la opinión pública, debilitando la paciencia social necesaria para sostener las reformas de fondo.

Gobernabilidad y el radar de Washington

La mirada de Estados Unidos no es solo sobre las encuestas, sino sobre la capacidad de gobernabilidad a largo plazo. El temor de Washington reside en que una caída profunda en la imagen de Milei pueda obstaculizar el paso de leyes clave en el Congreso o debilitar su posición frente a las provincias. El reporte sugiere que el Gobierno Nacional deberá recalibrar su estrategia política si pretende mantener el orden social mientras se aguarda por la reactivación económica. Hasta el momento, la Casa Rosada ha minimizado estos informes, ratificando el rumbo económico y atribuyendo las críticas a una «resistencia del sistema», aunque el monitoreo desde el norte se ha vuelto mucho más riguroso en las últimas semanas.