Milei siguió de cerca la inflación de abril mientras crece la polémica

El Gobierno nacional celebró la desaceleración del índice inflacionario, aunque continúan las repercusiones judiciales y políticas vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su entorno familiar.



La agenda política y económica del Gobierno nacional volvió a quedar marcada por dos temas centrales: la inflación de abril y las derivaciones judiciales vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras el presidente Javier Milei destacó la desaceleración del índice de precios, la investigación sobre el patrimonio del funcionario y su entorno continúa sumando novedades

En declaraciones recientes, Milei aseguró que el único objetivo que dejará “conforme” al Gobierno será alcanzar una inflación cero, en medio de las expectativas generadas por el dato oficial de abril, que mostró una desaceleración respecto de marzo según distintas consultoras privadas.

En paralelo, el caso Adorni volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la Justicia ordenara levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan.

Matías Tabar, el contratista de Adorni, en la entrevista con Radio Rivadavia

Además, este jueves habló públicamente Matías Tabar, el contratista que realizó remodelaciones en una propiedad vinculada a Manuel Adorni. Durante una entrevista radial, confirmó que la obra habría alcanzado un valor cercano a los 245 mil dólares y aseguró que los pagos se realizaban en efectivo y en moneda extranjera.

La situación generó nuevas críticas desde distintos sectores de la oposición, que vienen cuestionando el manejo patrimonial de funcionarios cercanos al presidente Javier Milei.

En medio de este escenario, también reapareció el expresidente Mauricio Macri en un acto partidario del PRO en Buenos Aires, donde volvió a marcar diferencias con el oficialismo nacional y comenzó a posicionarse de cara a las elecciones de 2027.

Por otra parte, el Banco Central informó que Argentina pagó 17,7 millones de dólares en intereses por la utilización de un swap financiero con Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de 2025. El dato volvió a abrir el debate sobre el endeudamiento y las estrategias financieras impulsadas por la administración libertaria.