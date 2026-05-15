Alertan por fuertes subas en el gas si Mendoza sale de Zona Fría

A pocas semanas del inicio del invierno, avanza en la Cámara de Diputados un proyecto que podría modificar de manera significativa el esquema de subsidios al gas en gran parte del país. De aprobarse la iniciativa, Mendoza dejaría de formar parte del régimen de Zona Fría, con excepción del departamento de Malargüe.

El tema volvió a generar preocupación luego de que el diputado nacional Lisandro Nieri confirmara que la eliminación del beneficio implicaría subas importantes en las boletas para miles de usuarios mendocinos.

La propuesta impulsada por el oficialismo nacional ya obtuvo dictamen favorable en comisión y busca volver al esquema anterior al año 2021, cuando el subsidio alcanzaba principalmente a la Patagonia y algunas zonas específicas del país. Con la ampliación realizada ese año, Mendoza había sido incorporada al régimen junto a otras provincias.

Según explicó Nieri, el proyecto apunta a corregir situaciones que, según consideró, distorsionaron el sistema de subsidios. En ese sentido, sostuvo que hubo regiones incorporadas que no presentaban condiciones climáticas extremas y remarcó que el nuevo esquema buscaría focalizar la ayuda en sectores vulnerables.

En caso de avanzar la reforma, los usuarios mendocinos dejarían de recibir automáticamente los descuentos del 30% y 50% en las tarifas de gas. Solo conservarían beneficios quienes acrediten condiciones de vulnerabilidad económica mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), o aquellos hogares donde resida una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Malargüe, en tanto, mantendría el subsidio por continuar dentro de las zonas consideradas de bajas temperaturas extremas junto a la Patagonia y la región de la Puna.

El legislador radical reconoció que el impacto sería considerable para muchas familias. “Habrá un aumento importante en la tarifa de gas”, advirtió al referirse al posible escenario si la ley es aprobada en el Congreso.

Actualmente, el beneficio de Zona Fría se aplica sobre el total de la factura, mientras que el nuevo esquema plantearía subsidios focalizados únicamente sobre el consumo de gas y durante los meses de invierno.

La sesión para tratar el proyecto en Diputados podría realizarse el próximo 20 de mayo, en medio de un fuerte debate político y social por el impacto que tendría en provincias como Mendoza.