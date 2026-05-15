Impacto en el consumo: el pan aumentará en Mendoza en los próximos días

La Cámara de Empresarios Panaderos advirtió que el sector ya no puede sostener los precios actuales debido al fuerte incremento de los costos de producción. La suba alcanzará también a facturas y tortas.

La Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza confirmó este viernes que en los próximos días se aplicará un nuevo aumento en el precio del pan y otros productos panificados en toda la provincia. La medida responde al fuerte incremento de los costos de producción que viene afectando al sector desde hace varios meses.

Aunque todavía no se oficializó el porcentaje exacto de la suba ni la fecha definitiva de aplicación, desde el sector señalaron que los nuevos valores comenzarían a regir desde el lunes en distintos comercios mendocinos.

A través de un comunicado, la entidad explicó que las panaderías vienen realizando un esfuerzo para mantener los precios y evitar trasladar el impacto al consumidor, pero aseguraron que la situación actual ya resulta “insostenible”.

“La rentabilidad se encuentra en su mínimo histórico, poniendo en riesgo nuestras panaderías”, expresaron desde la Cámara, al tiempo que remarcaron que el aumento de insumos y servicios básicos complica seriamente la actividad.

Entre los incrementos que afectan al sector mencionaron subas del 60% en grasas, margarinas, azúcares y derivados; un 35% en descartables y empaques; y un 20% en harinas, principal materia prima para la elaboración. A esto se suman los aumentos en las tarifas de luz y gas, además de las actualizaciones salariales.

Desde la entidad aclararon que cada panadería podrá definir el porcentaje de ajuste según su realidad comercial y ubicación, teniendo en cuenta las diferencias de costos en cada zona.

Actualmente, los precios de referencia vigentes en Mendoza son de $3.200 el kilo de pan, $5.500 la docena de tortas y $7.800 la docena de facturas, valores que quedarían desactualizados con el nuevo incremento.