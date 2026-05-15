Detuvieron a un sospechoso tras un robo en el Cordón del Plata

El sospechoso fue aprehendido por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato luego de un operativo realizado en la zona. La mochila sustraída fue recuperada dentro de la propiedad.

Un hombre oriundo de Maipú fue detenido este jueves en Tupungato, acusado de cometer un robo en una finca ubicada en la zona de Cordón del Plata. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), que logró recuperar el elemento denunciado como sustraído.

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre un robo en el interior de un galpón dentro de una propiedad rural. Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a la víctima, quien informó que un sujeto vestido con prendas de color rojo había robado una mochila utilizada para aplicar herbicida, de colores azul y naranja.

Con los datos aportados, la Policía inició un patrullaje por las inmediaciones y logró localizar a un hombre con características similares a las descriptas. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de los efectivos, aunque finalmente fue reducido y detenido dentro de la misma finca.

Durante el operativo, los policías realizaron un rastrillaje en la zona y encontraron la mochila escondida detrás de un tacho metálico, a pocos metros del galpón donde se habría producido el robo.

Además, un trabajador rural que se encontraba en el lugar aseguró haber visto al sospechoso ingresar y salir del galpón por una ventana.

El detenido, domiciliado en Rodeo del Medio, departamento de Maipú, quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente, acusado por el delito de hurto simple.