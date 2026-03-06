Violento asalto: padre e hijo apuñalados y cuatro sospechosos detenidos

Un violento episodio de inseguridad se registró en la provincia de Mendoza cuando un padre y su hijo fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes armados con cuchillos mientras aguardaban el colectivo. El ataque ocurrió durante la noche, cuando las víctimas fueron abordadas por al menos cuatro jóvenes que intentaron asaltarlos.

De acuerdo con la información policial, el hombre de 45 años y su hijo adolescente fueron amenazados con armas blancas durante el intento de robo. En medio de la situación, ambos terminaron heridos con cuchillos tras resistirse al asalto.

Tras el ataque, las víctimas recibieron asistencia y fueron trasladadas para ser atendidas por personal médico. Mientras tanto, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables.

Minutos después del hecho, los uniformados lograron localizar y detener a cuatro sospechosos, entre ellos dos menores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.

El caso generó preocupación por la violencia del asalto, ya que los delincuentes utilizaron cuchillos para intimidar y atacar a las víctimas durante el intento de robo. Las autoridades trabajan ahora para determinar con precisión la participación de cada uno de los detenidos en el hecho.