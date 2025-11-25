Video: «Ser Vino» el homenaje de Tunuyán por el Día del Vino Argentino

El 24 de noviembre en el marco de las celebraciones del Aniversario de Tunuyán, se rindió un homenaje especial por el Día del Vino Argentino, una fecha que nos invita a honrar no solo una bebida, sino una identidad profunda, tejida en historia, tierra y nuestras manos trabajadoras.

Artistas tunuyaninos, desarrollaron un espectáculo frente al palco oficial durante el desfile Cívico Militar.

Katherina Guiñez, directora, compartió en redes: «En esta celebración, la danza se volvió puente entre la tradición y el presente. Nuestros cuerpos narraron lo que el vino cuenta en silencio: el pulso de la tierra, el tiempo paciente de la espera, la pasión que se transforma en cosecha, en ritual, en encuentro. Esta intervención artística rindió homenaje al trabajo de quienes cultivan, cuidan, crean, y celebran la sensibilidad que nace en cada copa: memoria, territorio y cultura»

«A través del movimiento, invitamos a que el vino se haga cuerpo, gesto y emoción. Que cada paso sea brindis; que cada mirada sea cosecha; que cada ritmo sea celebración» agregó.

Este homenaje fue posible gracias a:

• Idea Original, Dirección y Coreógrafos:

Katherina Victoria Guiñez Y Ramón Villegas

• Asistente Coreográfica y Vestuario:

Villegas Agustina

• Bailarinas e Intérpretes:

Abrego Jennifer

Alvarez Rocio

Bejarano Abril

Cruzati Camila

Di Pietro Luisina

Gonzalez Aldana

Gonzalez Sofia

Montenegro Valentina

Muñoz Florencia

Olguin Jesica

Villegas Luna

Villegas Agustina

• Guión:

Ureta Gastón

• Voces En Off

Acuña Maria José

Orozco Mario

Grabación

Chavero Martin

• Música y Sonido:

Gorostiague Cristian y Villegas Ramón