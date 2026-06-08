Tunuyán lanzó el concurso “Vidrieras Campeonas” para vivir el Mundial 2026 en los comercios

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, puso en marcha el concurso “Vidrieras Campeonas”, una propuesta que busca involucrar a los comercios del departamento en la previa del Mundial de Fútbol 2026 mediante la decoración temática de sus frentes y espacios de exhibición.

La iniciativa apunta a impulsar la creatividad de comerciantes y emprendedores, generar mayor movimiento comercial y fortalecer el espíritu comunitario a través de una actividad vinculada a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Podrán participar de manera gratuita comercios, locales gastronómicos, oficinas comerciales, emprendimientos con atención al público y prestadores de servicios que cuenten con habilitación municipal vigente. Cada participante tendrá libertad para desarrollar una propuesta original inspirada en el Mundial, los países participantes, la pasión futbolera, la historia de las copas del mundo, los valores del deporte o incluso conceptos relacionados con la sustentabilidad y el reciclaje.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de junio y podrán realizarse de forma online https://forms.gle/EvENinSqz2JYGWL69 o personalmente en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico, ubicadas sobre calle Alem 757.

Una vez cerrada la etapa de inscripción, las vidrieras participantes serán difundidas a través de los canales oficiales de la comuna. La elección de las ganadoras quedará en manos de la comunidad, que podrá votar de manera digital entre el 13 y el 17 de junio.

Los tres comercios que obtengan la mayor cantidad de votos recibirán premios económicos en reconocimiento a su creatividad y participación. La entrega se realizará durante la última semana de junio, luego de la validación institucional de los resultados.

Desde el municipio recordaron que las decoraciones deberán mantenerse exhibidas durante todo el período del concurso y cumplir con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar una correcta exposición al público.