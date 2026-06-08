El conmovedor gesto de «Viru», la esposa del Indio Solari, con una fanática desconsolada en el funeral

En medio de las masivas movilizaciones en Avellaneda para despedir al mítico líder de Los Redondos, Virginia Mones Ruiz rompió el protocolo de seguridad para abrazar y contener a una joven que lloraba de manera desgarradora. «Yo le doy el beso de tu parte», le prometió a la seguidora.

Las masivas jornadas de duelo para despedir a Carlos Alberto «El Indio» Solari en Avellaneda sumaron un capítulo de profunda emoción que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Virginia «Viru» Mones Ruiz, la compañera de vida del cantante durante más de 45 años, protagonizó un íntimo y empático gesto al acercarse a contener a una fanática que se encontraba completamente quebrada por el dolor ante la pérdida del artista.

La secuencia, registrada en video por algunos de los presentes, se desencadenó cuando los desgarradores sollozos de una joven ricotera llamaron la atención de la mujer del músico. Lejos de mantener la distancia o resguardarse tras el estricto operativo de seguridad montado para el velatorio, «Viru» decidió romper el protocolo, cruzar el límite y abrazar fuertemente a la seguidora para sostenerla en su fragilidad.

En medio de las lágrimas de la joven, la esposa del Indio le dedicó palabras de aliento y calma: «Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras». El instante más emotivo de la conversación se selló cuando Mones Ruiz consoló a la joven asumiendo un compromiso directo ante su pedido de afecto: «Yo le doy el beso al Indio de tu parte».

Tras el cruce, otras fanáticas se acercaron a la viuda del vocalista para estrechar su mano y manifestarle una profunda gratitud colectiva por haber sido el sostén incondicional del ídolo popular a lo largo de toda su trayectoria. «Viru», caracterizada históricamente por mantener un perfil estrictamente bajo y alejado del foco mediático, recibió las muestras de afecto con total serenidad, transformando un momento de conmoción pública en un refugio de identidad y contención mutua para la comunidad ricotera.