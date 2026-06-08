Cornejo presentó una línea de financiamiento con tasa subsidiada para pymes

El Gobierno de Mendoza y el Banco Nación presentaron una nueva línea de financiamiento destinada a pequeñas y medianas empresas de la provincia, con el objetivo de fortalecer la actividad productiva y facilitar el acceso al crédito para capital de trabajo.

La iniciativa contará con un cupo total de $100.000 millones para Mendoza, equivalente al 20% de los fondos asignados por la entidad bancaria a nivel nacional.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo junto al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, durante un acto en Casa de Gobierno. Según se informó, las empresas podrán acceder a créditos de hasta $300 millones para financiar capital de trabajo.

La línea de financiamiento tendrá una tasa final del 18% anual. Inicialmente, la tasa nominal era del 25%, pero se redujo al 23% gracias a la condición de Mendoza como agente financiero de la entidad. Además, la Provincia aportará un subsidio de cinco puntos porcentuales a través del Ministerio de Producción, permitiendo alcanzar el porcentaje final anunciado.

Durante la presentación, Cornejo destacó la importancia del crédito como herramienta para el crecimiento económico y el fortalecimiento del sector privado. En ese sentido, remarcó la necesidad de que el sistema financiero vuelva a enfocarse en el financiamiento de empresas y emprendimientos productivos.

Por su parte, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, señaló que la expectativa oficial es que unas 15.000 empresas mendocinas puedan beneficiarse con las distintas herramientas financieras disponibles. También destacó el rol estratégico de sectores como la vitivinicultura dentro de la economía provincial.

Desde el Gobierno provincial indicaron que los créditos podrán gestionarse tanto a través del Banco Nación como mediante el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, organismo que participa del esquema aportando parte del subsidio de tasas.