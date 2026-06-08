Un turista se lanzó al agua para recuperar su celular y terminó expulsado del parque

Un insólito episodio ocurrido en las Cataratas del Iguazú generó preocupación entre visitantes y autoridades durante el fin de semana.

Un turista decidió arrojarse a las aguas del parque para intentar recuperar un teléfono celular que se le había caído mientras recorría una de las pasarelas del lado brasileño.

La situación quedó registrada por otros visitantes, quienes captaron el momento en que el hombre se colgaba de la estructura de seguridad y descendía hacia una zona de riesgo con el objetivo de alcanzar el dispositivo. El hecho ocurrió el sábado, en cercanías de uno de los sectores más transitados del circuito turístico.

Ante la maniobra, personal de emergencia y bomberos civiles que prestan servicio permanente en el parque intervino rápidamente para controlar la situación y evitar consecuencias mayores. Según informaron medios brasileños, el visitante fue acompañado hasta el final del recorrido y posteriormente expulsado del predio por incumplir las normas de seguridad.

Desde la administración del Parque Nacional Iguazú de Brasil repudiaron el accionar y recordaron que está terminantemente prohibido trepar, sentarse o sobrepasar las barandas de protección, ya sea para tomar fotografías o intentar recuperar objetos caídos.

Las autoridades remarcaron que, ante la pérdida de cualquier elemento, los visitantes deben informar la situación al personal especializado, que evaluará si es posible realizar una tarea de rescate sin poner en riesgo a personas ni al entorno natural.