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Deportes

Mundial 2026: así se jugará la primera fecha de la fase de grupos

junio 8, 2026

La espera está llegando a su fin. El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, comenzará este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, dando inicio a una nueva edición de la máxima cita del fútbol mundial.

La primera jornada del torneo se extenderá hasta el miércoles 17 de junio y contará con varios encuentros destacados entre selecciones candidatas al título. Entre ellos sobresalen el duelo entre Brasil y Marruecos, programado para el sábado 13, y el cruce entre Países Bajos y Japón, que se disputará el domingo 14.

Por su parte, la Selección Argentina tendrá su estreno el martes 16 de junio cuando enfrente a Argelia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo.

Cronograma de la primera fecha

Jueves 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica (16:00)
  • Corea del Sur vs. República Checa (23:00)

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (16:00)
  • Estados Unidos vs. Paraguay (22:00)

Sábado 13 de junio

  • Qatar vs. Suiza (16:00)
  • Brasil vs. Marruecos (19:00)
  • Haití vs. Escocia (22:00)

Domingo 14 de junio

  • Australia vs. Turquía (01:00)
  • Alemania vs. Curazao (14:00)
  • Países Bajos vs. Japón (17:00)
  • Costa de Marfil vs. Ecuador (20:00)
  • Suecia vs. Túnez (23:00)

Lunes 15 de junio

  • España vs. Cabo Verde (13:00)
  • Bélgica vs. Egipto (16:00)
  • Arabia Saudita vs. Uruguay (19:00)
  • Irán vs. Nueva Zelanda (22:00)

Martes 16 de junio

  • Francia vs. Senegal (16:00)
  • Irak vs. Noruega (19:00)
  • Argentina vs. Argelia (22:00)

Miércoles 17 de junio

  • Austria vs. Jordania (01:00)
  • Portugal vs. República Democrática del Congo (14:00)
  • Inglaterra vs. Croacia (17:00)
  • Ghana vs. Panamá (20:00)
  • Uzbekistán vs. Colombia (23:00)