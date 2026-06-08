Mundial 2026: así se jugará la primera fecha de la fase de grupos

La espera está llegando a su fin. El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, comenzará este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, dando inicio a una nueva edición de la máxima cita del fútbol mundial.

La primera jornada del torneo se extenderá hasta el miércoles 17 de junio y contará con varios encuentros destacados entre selecciones candidatas al título. Entre ellos sobresalen el duelo entre Brasil y Marruecos, programado para el sábado 13, y el cruce entre Países Bajos y Japón, que se disputará el domingo 14.

Por su parte, la Selección Argentina tendrá su estreno el martes 16 de junio cuando enfrente a Argelia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo.

Cronograma de la primera fecha

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica (16:00)

Corea del Sur vs. República Checa (23:00)

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (16:00)

Estados Unidos vs. Paraguay (22:00)

Sábado 13 de junio

Qatar vs. Suiza (16:00)

Brasil vs. Marruecos (19:00)

Haití vs. Escocia (22:00)

Domingo 14 de junio

Australia vs. Turquía (01:00)

Alemania vs. Curazao (14:00)

Países Bajos vs. Japón (17:00)

Costa de Marfil vs. Ecuador (20:00)

Suecia vs. Túnez (23:00)

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde (13:00)

Bélgica vs. Egipto (16:00)

Arabia Saudita vs. Uruguay (19:00)

Irán vs. Nueva Zelanda (22:00)

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal (16:00)

Irak vs. Noruega (19:00)

Argentina vs. Argelia (22:00)

Miércoles 17 de junio