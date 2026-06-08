Mundial 2026: así se jugará la primera fecha de la fase de grupos

La espera está llegando a su fin. El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, comenzará este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, dando inicio a una nueva edición de la máxima cita del fútbol mundial.
La primera jornada del torneo se extenderá hasta el miércoles 17 de junio y contará con varios encuentros destacados entre selecciones candidatas al título. Entre ellos sobresalen el duelo entre Brasil y Marruecos, programado para el sábado 13, y el cruce entre Países Bajos y Japón, que se disputará el domingo 14.
Por su parte, la Selección Argentina tendrá su estreno el martes 16 de junio cuando enfrente a Argelia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo.
Cronograma de la primera fecha
Jueves 11 de junio
- México vs. Sudáfrica (16:00)
- Corea del Sur vs. República Checa (23:00)
Viernes 12 de junio
- Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (16:00)
- Estados Unidos vs. Paraguay (22:00)
Sábado 13 de junio
- Qatar vs. Suiza (16:00)
- Brasil vs. Marruecos (19:00)
- Haití vs. Escocia (22:00)
Domingo 14 de junio
- Australia vs. Turquía (01:00)
- Alemania vs. Curazao (14:00)
- Países Bajos vs. Japón (17:00)
- Costa de Marfil vs. Ecuador (20:00)
- Suecia vs. Túnez (23:00)
Lunes 15 de junio
- España vs. Cabo Verde (13:00)
- Bélgica vs. Egipto (16:00)
- Arabia Saudita vs. Uruguay (19:00)
- Irán vs. Nueva Zelanda (22:00)
Martes 16 de junio
- Francia vs. Senegal (16:00)
- Irak vs. Noruega (19:00)
- Argentina vs. Argelia (22:00)
Miércoles 17 de junio
- Austria vs. Jordania (01:00)
- Portugal vs. República Democrática del Congo (14:00)
- Inglaterra vs. Croacia (17:00)
- Ghana vs. Panamá (20:00)
- Uzbekistán vs. Colombia (23:00)