Venta ilegal de pirotecnia: secuestraron 600 kilos y más de 14 millones de pesos

Fue en Guaymallén.

En el marco de la ordenanza municipal que regula y prohíbe la venta ilegal de pirotecnia en el departamento de Guaymallén, la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE) de la Policía de Mendoza secuestró aproximadamente 600 kilos de este material durante un procedimiento realizado en el barrio Belgrano 1.

A partir de una investigación previa, se estableció que en dos inmuebles de esa zona se desarrollaba la comercialización de pirotecnia tanto al por mayor como al por menor, en infracción a la normativa municipal que prohíbe su venta sin la correspondiente habilitación. Con esos elementos, se avanzó en las medidas judiciales que permitieron desarticular la operatoria.

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró alrededor de 600 kilogramos de pirotecnia, cuya tenencia y comercialización se encuentran prohibidas por ordenanza municipal.

Además, se incautaron nueve teléfonos celulares, documentación vinculada a la causa —entre ella, listas de precios, facturas y alias para depósitos de dinero—, cinco formularios y talonarios, dos cuadernos, cinco banderas con publicidad de pirotecnia, una notebook, una etiquetadora y una contadora. También se secuestraron dos cajas de cartón que contenían 14.096.390 pesos en efectivo.

En la causa intervino el Juzgado de Paz y Contravencional de Guaymallén, con competencia en infracciones a ordenanzas municipales.