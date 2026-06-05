Un masivo operativo preventivo en Tupungato terminó con más de cuarenta personas aprehendidas

Un despliegue de seguridad integral en el distrito de Cordón del Plata derivó en la identificación de más de 400 ciudadanos, el control de las zonas rurales mediante drones y el secuestro de un cargamento de alimentos ilegales. Entre los demorados, las autoridades detectaron a un sujeto con pedido de captura vigente.

Un megaoperativo conjunto desplegado por la Policía de Mendoza en el distrito de Cordón del Plata, Tupungato, culminó con la aprehensión de 43 personas tras identificarse a un total de 474 ciudadanos. Las maniobras de control, que combinaron patrullaje terrestre y aéreo con tecnología de punta, tuvieron como principales objetivos la prevención del delito, la fiscalización del transporte de alimentos y la supervisión de las condiciones de los trabajadores rurales en la región.

Del total de los trasladados a las dependencias policiales, 40 personas fueron demoradas para su correspondiente averiguación de antecedentes, mientras que una presentaba una medida judicial pendiente, otra poseía un pedido de captura vigente y la restante fue retenida por circular en estado de ebriedad, procediéndose además al secuestro de la bebida alcohólica que portaba. Durante los procedimientos viales en los puestos de control fijos, el personal policial labró un total de tres actas por infracciones a la Ley de Tránsito.

El despliegue de seguridad integral contó con la participación coordinada de la Jefatura Departamental de Tupungato, la Comisaría 20, las subcomisarías de San José y Cordón del Plata, la Unidad Especial de Patrullajes (UEP) departamental, la Policía Rural y los Cuerpos Especiales del Valle de Uco. Asimismo, se incorporó el uso tecnológico de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) para el monitoreo de zonas rurales complejas y sistemas de identificación biométrica en tiempo real.

Hacia el cierre de la jornada de inspecciones, las fuerzas de seguridad interceptaron un colectivo de larga distancia procedente de Bolivia. En una labor conjunta con las direcciones de Bromatología y Fiscalización de la Municipalidad de Tupungato, las autoridades procedieron al decomiso de un cargamento ilegal que contenía carne en mal estado, hojas de coca y diversos alimentos no procesados que no contaban con las medidas sanitarias correspondientes.