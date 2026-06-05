Un efectivo de la Policía de Mendoza y su padre fueron detenidos en Palmira acusados de abusar de su familiar

Un efectivo de la Policía Rural de Mendoza y su progenitor fueron arrestados en el departamento de San Martín tras ser denunciados por someter sexualmente a su familiar durante años. Una pericia científica de ADN que vincula directamente al uniformado con el hijo de la víctima resultó determinante para que la Justicia ordenara los allanamientos y el secuestro del arma reglamentaria.

Un policía de 29 años, integrante de la Policía Rural de Mendoza, y su padre fueron detenidos este jueves por la mañana en la localidad de Palmira, departamento de San Martín, tras ser denunciados por abusar sexualmente de su hermana e hija, respectivamente, de manera continuada durante años. El avance de la causa judicial se encuentra bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que ordenó las capturas inmediatas de ambos hombres luego de que una pericia genética de ADN arrojara una compatibilidad del 99% entre el efectivo policial y el hijo de la víctima, un niño que actualmente tiene 10 años de edad.

El caso, que generó conmoción en la zona, salió a la luz tras la denuncia formal presentada hace pocos días por la mujer, quien relató ante las autoridades haber padecido los abusos dentro de su propio entorno familiar y de forma oculta durante un largo período de tiempo, logrando exponer la situación recientemente. A partir de su declaración, la Justicia avanzó con diversas medidas probatorias, entre las que se destacó el estudio biológico que permitió descartar la paternidad del progenitor de la denunciante respecto del menor y confirmar de manera preliminar la presunta autoría del hermano, determinando que ambos varones habrían sometido a la víctima.

La victima padeció años los abusos de su padre y su hermano. Recién pudo denunciarlo hace poco tiempo.

Durante las medidas judiciales y los allanamientos concretados en el distrito del este mendocino, el personal policial a cargo del procedimiento no solo hizo efectivas las detenciones de los sospechosos, sino que además procedió al secuestro del arma reglamentaria calibre 9 milímetros provista al efectivo, junto con varias municiones asignadas para el servicio. Ambos imputados quedaron bajo arresto y a disposición de los magistrados competentes, en tanto la causa vuelve a poner en el debate público la complejidad de las violencias intrafamiliares y el acceso a los mecanismos de denuncia, coincidiendo temporalmente con las recientes manifestaciones contra la violencia de género en la provincia.