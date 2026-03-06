Valle de Uco: cómo quedó la zona tras la fuertes lluvias de ayer

Las tormentas que afectaron a Mendoza durante la tarde del jueves y la madrugada de este viernes dejaron distintos inconvenientes en varios departamentos de la provincia. En el Valle de Uco se registraron anegamientos de rutas en zonas rurales de Tunuyán y Tupungato, según el reporte oficial emitido por la Dirección Provincial de Defensa Civil.

El informe releva las novedades registradas entre las 17 del 5 de marzo y las 7:30 del 6 de marzo. En Tunuyán se reportó una ruta anegada en la zona de San Pablo y La Pampa de Los Árboles, lo que generó complicaciones para la circulación en ese sector rural del departamento.

Por su parte, en Tupungato se informó una situación similar en el camino hacia Estancia Silva, donde la acumulación de agua afectó el tránsito vehicular.

El reporte también incluyó incidentes en otros puntos de la provincia. En Godoy Cruz se registró la caída de un cable, mientras que en Maipú se reportó un transformador que sufrió un cortocircuito.

En total, Defensa Civil contabilizó cuatro novedades vinculadas al temporal durante el período analizado. En el resto de los departamentos mendocinos, hasta el momento del informe, no se habían registrado incidentes asociados a las condiciones meteorológicas.

Desde el organismo provincial indicaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación climática, ante la posibilidad de nuevas tormentas o cambios en las condiciones del tiempo en distintas zonas de Mendoza.