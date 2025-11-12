Uriel Lozano y Marcela Morelo en el Aniversario 167° de Tupungato

Hace instantes, la Municipalidad de Tupungato, confirmó su grilla para el 167° Aniversario. En redes, expresaron: «Tupungato sigue de celebración con su 𝗠𝗲𝘀 𝗔𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼, y este finde se llena de música, baile y cultura. El sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el 𝗣𝗿𝗲𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝘃. 𝗨𝗿𝗾𝘂𝗶𝘇𝗮 se convertirá en el epicentro de una 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗳𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗱𝗮 𝗴𝗿𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 locales que reflejan lo mejor de la identidad y cultura mendocina»

La grilla tendrá la especial visita de Uriel Lozano y Marcela Morelo, quienes estarán acompañados de artistas locales.

«Además del escenario principal, tendremos el tradicional Patio de Comidas a cargo de las 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝘂𝘀 𝗥𝗮𝗻𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗧íp𝗶𝗰𝗼𝘀, el 𝗣𝗮𝘀𝗲𝗼 𝗔𝗿𝘁𝗲𝘀𝗮𝗻𝗮𝗹 y espacios recreativos 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗳𝗿𝘂𝘁𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮. Dos días para compartir, bailar y vivir la mejor energía de Tupungato, con 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙙𝙖 𝙡𝙞𝙗𝙧𝙚 𝙮 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙞𝙩𝙖» agregaron.