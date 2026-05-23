Aerolíneas Argentinas presentó el avión homenaje a Messi para el Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Aerolíneas Argentinas presentó un avión temático inspirado en la Selección Argentina y en Lionel Messi, una iniciativa que ya genera entusiasmo entre los fanáticos del fútbol.

La presentación oficial se realizó en el Hangar 5 de Ezeiza, donde la compañía mostró la aeronave intervenida con un diseño especial que homenajea al capitán argentino y al reciente recorrido del equipo campeón del mundo. El avión luce el emblemático número 10, las tres estrellas obtenidas por la Selección y detalles inspirados en la camiseta oficial desarrollada por Adidas.

Bajo el nombre “#ElAviónMásArgentinodelMundo”, la propuesta también incorpora referencias visuales vinculadas al liderazgo de Messi dentro del campo de juego. Entre ellas, se destacan las cintas de capitán sobre los motores y un diseño especial en la cola del avión que simboliza el rol de conductor del equipo.

Desde la aerolínea explicaron que esta acción forma parte de una serie de iniciativas pensadas para acompañar a los hinchas argentinos durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese marco, la empresa confirmó que sumará vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde la Selección Argentina disputará encuentros correspondientes a la fase de grupos. Además, reforzará la conectividad con Miami mediante vuelos diarios desde Buenos Aires, tanto en horario diurno como nocturno.

La ciudad de Miami será uno de los puntos con mayor movimiento turístico durante el torneo, debido a la gran presencia de viajeros argentinos y su conexión con otras sedes mundialistas dentro de Estados Unidos.

El avión comenzará a operar próximamente en rutas internacionales hacia distintos destinos de América y Europa, llevando la imagen de la Selección Argentina y el espíritu mundialista a diferentes partes del mundo