Continúa habilitado el cruce a Chile con buenas condiciones climáticas

Con tránsito fluido y sin demoras importantes, el Paso Internacional Cristo Redentor se mantiene habilitado durante este fin de semana XL por el feriado del 25 de Mayo. Las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor confirmaron que el túnel permanecerá abierto las 24 horas para todo tipo de vehículos, gracias a las buenas condiciones climáticas previstas en la alta montaña.

Según los informes meteorológicos, se esperan jornadas de estabilidad, sin precipitaciones ni nevadas, aunque con temperaturas muy bajas en la zona cordillerana. Esto permitirá una circulación normal tanto por la Ruta Nacional 7, del lado argentino, como por la Ruta 60, en Chile.

En los complejos fronterizos, además, el movimiento se desarrolla con normalidad y sin largas esperas. Durante las últimas horas, en Horcones las demoras para realizar los trámites migratorios rondaron los 15 minutos, mientras que en Los Libertadores alcanzaron un máximo de 20 minutos.

Desde la coordinación fronteriza indicaron que las condiciones favorables se mantendrían durante todo el fin de semana largo, por lo que recién el próximo miércoles volverán a evaluar el estado del corredor internacional y la continuidad de la apertura del túnel.

También remarcaron que las barreras de control en Uspallata y Guardia Vieja continuarán habilitadas para todo tipo de vehículos mientras el túnel permanezca operativo.

Por otra parte, recordaron a los viajeros que Chile ya adoptó el horario de invierno, por lo que existe una diferencia de una hora respecto de Argentina. Sin embargo, aclararon que esto no modifica la atención en el complejo Los Libertadores, que seguirá funcionando de manera ininterrumpida hasta el 1 de junio.

En cuanto al Paso Pehuenche, en Malargüe, las autoridades informaron que también permanecerá habilitado en ambos sentidos de circulación debido a las buenas condiciones meteorológicas y el estado favorable de la ruta internacional.