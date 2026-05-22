Rus en Tunuyán: “Seguimos yendo a buscar a quienes alteran la convivencia y la tranquilidad de los vecinos”

La ministra de Seguridad y Justicia supervisó un nuevo megaoperativo con 15 allanamientos simultáneos y se reunió con el intendente Emir Andraos para coordinar acciones conjuntas tras los disturbios ocurridos el fin de semana pasado en el barrio Unión y Progreso y en zonas aledañas.

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó este viernes un operativo con 15 allanamientos simultáneos en Tunuyán, en el marco de una intervención coordinada junto a la Justicia provincial para avanzar sobre grupos violentos que generaron disturbios y alteraron el orden en sectores del barrio Unión y Progreso y zonas cercanas.

Los procedimientos comenzaron en las primeras horas de la mañana y participaron Cuerpos Especiales, Investigaciones y distintas unidades operativas de la Policía de Mendoza, con fiscales presentes en el lugar.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, acompañada por el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo; el jefe Departamental, Juan Ortubia, y el jefe de Investigaciones, Ruben Gimenez, supervisó el despliegue desde la Base de Cuerpos Especiales del Valle de Uco. Posteriormente, mantuvo un encuentro con el intendente Emir Andraos, con quien dialogó sobre los hechos ocurridos en la zona y la necesidad de sostener un trabajo conjunto para acompañar a los vecinos y reforzar la presencia del Estado en el lugar.

“Seguimos yendo a buscar a quienes alteran la convivencia y la tranquilidad de los vecinos”, sostuvo la ministra durante la supervisión del operativo.

Rus remarcó que el operativo forma parte de una estrategia de intervención coordinada con la Justicia para actuar frente a grupos que generan violencia y afectan la paz social en los barrios.

“Cuando llega la Policía siempre hay una instancia de diálogo, pero en este caso directamente atacaron al personal policial. No hubo posibilidad de mediación”, explicó.

La ministra también destacó que estos procedimientos buscan “restablecer el orden, marcar límites y fijar responsabilidades”, y remarcó que el Gobierno provincial continuará interviniendo en este tipo de situaciones.

“Vamos a volver una y otra vez, las veces que sea necesario para garantizar orden y tranquilidad en estos lugares”, afirmó.

Además, Rus envió un mensaje a los vecinos de la zona y aseguró que el operativo apunta a proteger a quienes quieren vivir y trabajar en paz.