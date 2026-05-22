Alerta epidemiológica en Tunuyán: detectaron un caso de varicela en una escuela y activaron controles sanitarios

El diagnóstico positivo se confirmó en la Escuela Ejército Argentino. La Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Salud coordinan un monitoreo preventivo en la comunidad escolar. Aunque no hay un brote masivo, gestionan fondos para desinfectar los establecimientos públicos del departamento.

La confirmación de un caso positivo de varicela en el ámbito escolar encendió las luces de alerta en el sistema sanitario y educativo del departamento de Tunuyán este viernes 22 de mayo de 2026. El diagnóstico médico fue ratificado en las aulas de la Escuela Nº 1-188 Ejército Argentino, provocando una inmediata preocupación entre los padres, docentes y directivos del establecimiento. A raíz de la notificación oficial, la Delegada regional de la Dirección General de Escuelas (DGE), Fernanda Barkudi, dio intervención inmediata a las áreas epidemiológicas del sistema público de salud para montar un esquema de seguimiento clínico del paciente afectado y contener potenciales ramificaciones del virus en la zona.

Acciones preventivas y desinfección en las escuelas

Las autoridades educativas locales informaron de manera oficial que, tras realizar los primeros relevamientos en los cursos y turnos del colegio, no se han detectado nuevos contagios asociados de manera directa al caso índice. No obstante, debido a las características altamente contagiosas de la enfermedad viral, la delegada de la DGE en el Valle de Uco anticipó que se iniciaron de forma urgente las gestiones administrativas para la obtención de partidas presupuestarias específicas. Estos fondos extraordinarios estarán destinados a financiar tareas especiales de limpieza técnica y desinfección profunda en diversos establecimientos educativos de la comuna con el propósito de garantizar entornos áulicos biológicamente seguros.

Síntomas, pautas de cuidado y el rol de las vacunas

Los referentes médicos del Valle de Uco explicaron que, si bien el sistema escolar no cuenta en la actualidad con un protocolo de suspensión generalizada de clases para esta patología eruptiva, la principal recomendación se basa en el aislamiento domiciliario estricto de los pacientes confirmados hasta que las lesiones cutáneas se encuentren en fase de costra y el profesional firme el alta médica.

La varicela afecta prioritariamente a la población infantil y sus manifestaciones iniciales suelen caracterizarse por la aparición de erupciones cutáneas con picazón intensa, cuadros febriles, decaimiento general, cefaleas y pérdida notoria del apetito. Ante la presencia de cualquiera de estos signos de alarma en los alumnos, los agentes sanitarios instaron a los padres a concurrir de inmediato a los centros de salud u hospitales regionales, evitar tajantemente la automedicación de los menores y constatar la actualización del Calendario Nacional de Vacunación, considerada la barrera inmunológica más efectiva para evitar las formas graves de la enfermedad.