Suena el Río: arte, poesía y conciencia ambiental

El próximo domingo 24 de mayo, el Parque de La Lombardía será el escenario de una nueva edición de Suena el Río, un encuentro cultural y ambiental que invita a la comunidad a reconectarse con el Río Tunuyán a través del arte, la música y la palabra.

Bajo el lema «tomar conciencia se ha vuelto tan necesario como tomar agua», la jornada propone una experiencia completa que combinará naturaleza y cultura en un mismo espacio. La programación incluirá una caminata geopoética, sobremesa cuyana, talleres, feria de libros, muestras visuales y un gran recital de poesía y música a orillas del río.

La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro comunitario donde el paisaje, la identidad local y la conciencia ambiental sean los protagonistas. Con una primera edición que dejó una huella profunda en quienes participaron, esta segunda entrega promete ampliar la convocatoria y renovar el vínculo entre los vecinos y el río que da nombre al departamento.

Suena el Río (Vol. 2), es una invitación abierta a toda la comunidad para que el río vuelva a sonar, a través de voces, acordes y conciencia colectiva.