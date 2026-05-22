Pronóstico: se espera un viernes con cielo despejado y un leve ascenso de la temperatura en Mendoza

Tras varias jornadas marcadas por el frío polar y la inestabilidad, las condiciones meteorológicas mejorarán hacia el fin de semana. La máxima estimada para hoy alcanzará los 14°C, aunque las mañanas seguirán siendo gélidas con mínimas que rozarán los 3°C en el llano.

Las condiciones meteorológicas en la provincia comenzarán a experimentar una notable mejoría a partir de este viernes 22 de mayo de 2026. Luego de una seguidilla de días caracterizados por el ingreso de un frente frío polar, nubosidad persistente y registros térmicos invernales, los principales modelos de contingencias climáticas anticipan una jornada marcada por el buen tiempo. El cielo se mantendrá mayormente despejado a lo largo de todo el territorio mendocino, permitiendo una mayor incidencia de la radiación solar que dará inicio a un paulatino y esperado ascenso de las temperaturas máximas de cara a los próximos días.

Máximas en alza y sol pleno para la tarde

De acuerdo con los datos suministrados por los organismos oficiales de meteorología, para la tarde de este viernes se prevé una temperatura máxima que escalará hasta los 14°C en las zonas llanas y los centros urbanos. La presencia de vientos leves provenientes del noreste contribuirá a consolidar una atmósfera agradable y templada durante las horas vespertinas, transformando a la jornada en el escenario ideal para el desarrollo de actividades al aire libre y paseos recreativos tras el período de fuerte inestabilidad climática que afectó a la región a mediados de semana.

Atención: las mañanas y noches seguirán siendo gélidas

A pesar del repunte térmico proyectado para las horas de la tarde, las autoridades sanitarias y meteorológicas advierten que la masa de aire frío residual continuará haciéndose sentir con fuerza durante los extremos del día. Para las primeras horas de la mañana y el cierre de la jornada nocturna se esperan condiciones de enfriamiento radiativo acentuado, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 3°C. Ante este panorama de marcada amplitud térmica, se recomienda a la población mantener las precauciones de abrigo habituales para evitar afecciones respiratorias, prestando especial atención al cuidado de niños y adultos mayores.