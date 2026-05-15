Viernes helado: a cuánto llegará la temperatura y qué pasará en el Valle de Uco

Génesis Sandoval

La jornada de este viernes comenzó con temperaturas cercanas a los 8°C y una sensación térmica aún más baja en distintos puntos de Mendoza, en un contexto marcado por el cielo parcialmente nublado y el aire frío de la mañana. De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones irán cambiando hacia la tarde (cuando el ambiente se vuelva más templado) y la máxima podría alcanzar los 20°C.

El pronóstico también anticipa cielo algo nublado (durante toda la jornada para el Valle de Uco) y vientos moderados del noreste. Mientras tanto, en la zona de cordillera sí se esperan precipitaciones, aunque no tendrían impacto sobre el área metropolitana.

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas indicó que la mínima prevista para este viernes rondará los 5°C, lo que confirma una marcada amplitud térmica entre el amanecer y las últimas horas del día.

El cambio en las condiciones permitirá cerrar la jornada con temperaturas mucho más agradables (especialmente durante la tarde), luego de un comienzo frío que obligó a muchos mendocinos a salir bien abrigados de sus casas.