Frío durante este sábado y una mejora del tiempo para el domingo en el Valle de Uco

El frío continuará siendo protagonista este sábado 12 de septiembre en el Valle de Uco, donde se registra una jornada marcada por las bajas temperaturas, nubosidad y presencia de nieve en algunos sectores. Sin embargo, el panorama comenzará a mejorar durante el domingo 13, cuando se espera un ascenso de la temperatura.

Durante la tarde de este sábado, el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que las temperaturas en el Valle de Uco rondarán los 2 grados. El ingreso de aire frío se hará sentir durante toda la jornada y estará acompañado por vientos del sector sur, con velocidades estimadas de entre 14 y 29 kilómetros por hora.

La jornada comenzó con condiciones aún más frías, con registros cercanos a los 0 grados y presencia de nieve, mientras que hacia la noche las temperaturas volverán a descender y podrían ubicarse alrededor de -1 grado.

En distintos sectores del Valle de Uco, las condiciones meteorológicas también generan precaución para la circulación. La combinación de bajas temperaturas, nieve, hielo y precipitaciones afecta algunos caminos de la región, por lo que se recomienda transitar con especial cuidado.

El escenario también está marcado por las condiciones en la zona cordillerana, donde continúa la presencia de nieve. Defensa Civil emitió además una alerta por viento sur y nevadas en la precordillera del Valle de Uco.

Cómo estará el domingo

Para el domingo 13 de septiembre, el panorama será diferente. El pronóstico anticipa un cielo parcialmente nublado y un ascenso de la temperatura, lo que representará una mejora respecto de las condiciones registradas durante el sábado.

De esta manera, el domingo se presentará con condiciones más agradables para las actividades al aire libre, aunque las temperaturas continuarán siendo bajas durante las primeras horas y podrían persistir sectores con hielo debido al marcado descenso térmico del fin de semana.

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El cambio será progresivo: después de un sábado con frío intenso, nieve y viento sur, el domingo comenzará a mostrar una recuperación de las temperaturas y menor presencia de nubosidad.

Para quienes tengan previsto circular durante este fin de semana por el Valle de Uco, se recomienda mantenerse atentos a las condiciones de las rutas, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores donde puedan registrarse hielo o nieve.