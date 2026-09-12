El empleo privado registrado cayó en Mendoza y alcanzó uno de sus niveles más bajos en décadas

El empleo privado registrado en Mendoza registró una nueva baja del 0,1%, con una pérdida de 312 puestos de trabajo en el último período medido. De esta manera, la provincia quedó con 243.181 trabajadores registrados en el sector privado, una cifra que se ubica entre las más bajas de los últimos 50 años.

El dato vuelve a poner el foco sobre la situación del mercado laboral mendocino y la evolución del empleo formal. La caída, aunque porcentualmente pequeña, representa una reducción en la cantidad de puestos registrados y se suma a un escenario de dificultades para sostener el nivel de ocupación privada.

Según los datos relevados, durante julio Mendoza contaba con 243.181 personas empleadas formalmente en el sector privado. En comparación con el período anterior, se contabilizaron 312 puestos menos, equivalente a una variación negativa del 0,1%.

La particularidad del dato está en su perspectiva histórica: el nivel alcanzado se encuentra entre los más bajos registrados para el empleo privado formal de Mendoza en aproximadamente medio siglo.

El empleo registrado es uno de los principales indicadores para analizar la situación del mercado laboral, ya que permite observar la cantidad de trabajadores que cuentan con una relación laboral formal y los derechos asociados a ella.

La evolución del empleo privado también está vinculada con el desempeño de las empresas y de los distintos sectores de la economía provincial. La actividad industrial, el comercio, la construcción, los servicios y las economías regionales tienen incidencia directa sobre la generación y el sostenimiento de puestos de trabajo.

En este contexto, el descenso registrado en Mendoza refleja una situación que requiere seguimiento, especialmente por tratarse de empleo formal. Aunque la variación mensual fue moderada, el nivel acumulado muestra las dificultades que atraviesa el mercado laboral para recuperar una mayor cantidad de puestos privados registrados.

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El escenario laboral provincial se da, además, en un contexto económico en el que distintos sectores muestran comportamientos diferentes. Mientras algunas actividades presentan señales de recuperación, otras todavía enfrentan dificultades vinculadas con el consumo, los costos y el nivel general de actividad.

El dato de 243.181 empleos privados registrados constituye así una referencia relevante para evaluar la situación económica de Mendoza y el comportamiento del mercado de trabajo. La evolución de los próximos meses permitirá determinar si la baja se profundiza o si la provincia logra comenzar a recuperar puestos formales.