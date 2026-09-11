Virginia Gómez Coronel repasó su año como reina de San Carlos y habló de su transformación personal

La reina departamental de San Carlos, Virginia Gómez Coronel, visitó Canal 8 en la etapa final de su reinado y repasó el año que marcó un antes y un después en su vida. Entre emoción y orgullo, reconoció que la experiencia le permitió superar inseguridades, conocerse mejor y ganar confianza.

Al recordar cómo era cuando fue elegida, Virginia contó que se mostraba extrovertida, aunque detrás de esa personalidad también había inseguridades y nervios. Con el paso de los meses, la exposición, los viajes y los distintos compromisos vinculados a Vendimia la ayudaron a desenvolverse con mayor seguridad.

“Hoy me encuentro mucho más completa conmigo misma y mucho más segura de mis palabras y de mis acciones”, expresó durante la entrevista, al destacar que el proceso también estuvo atravesado por momentos difíciles y por la necesidad de alejarse durante un tiempo de las redes y de la exposición para reencontrarse con su entorno.

Una reina con una mirada más cercana

Durante su reinado, Virginia también buscó darle un sentido más amplio al rol de reina. Para ella, las representantes deben poder escuchar a la comunidad, hablar de diferentes problemáticas y funcionar como un puente entre las personas y las instituciones, más allá de los actos protocolares.

En ese sentido, destacó que distintas personas se acercaron a contarle situaciones y plantearle necesidades. Esa confianza, aseguró, la hizo comprender que la voz de una reina también puede servir para visibilizar problemáticas concretas.

Uno de los proyectos que impulsó estuvo relacionado con la salud de las mujeres, especialmente el acceso a controles y estudios médicos en zonas rurales. Virginia señaló las dificultades que muchas mujeres enfrentan para trasladarse, conseguir turnos o disponer del tiempo necesario para realizarse controles preventivos.

El proyecto busca acercar información y facilitar el acceso a estudios, con el acompañamiento de la Liga de Lucha Contra el Cáncer. La reina remarcó además la importancia de que las mujeres puedan priorizar su salud y perder el miedo o el pudor frente a los controles.

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Sus pilares durante el año

Virginia también habló sobre el lugar que tuvo la fe en este proceso. Después de un período en el que se había alejado de algunas prácticas religiosas, aseguró que durante su reinado volvió a encontrar en ella una fuente de acompañamiento.

Además, continúa con su formación como profesora de Lengua y Literatura, una carrera que incluso llegó a cuestionarse durante el año debido a los cambios y exigencias que implicó el reinado. Sin embargo, las prácticas docentes le permitieron confirmar que quiere dedicarse a la enseñanza.

“Me veo trabajando como docente y feliz de todo este proceso”, sostuvo, su trabajo con niños también ocupa un lugar importante en su vida. Virginia participa en espacios de catequesis y destacó el vínculo que construyó con sus alumnos, a quienes busca brindar un lugar de confianza y seguridad.

Un mensaje para las futuras candidatas

Con la próxima convocatoria para elegir a la nueva reina departamental cada vez más cerca, Virginia aprovechó para dirigirse a las jóvenes que tienen dudas o sienten temor de presentarse.

Reconoció que ella misma atravesó inseguridades, preocupaciones por la exposición y el peso de los comentarios ajenos. Sin embargo, aseguró que con el tiempo aprendió a darle menos importancia a las opiniones negativas y a disfrutar de la experiencia.

Para Virginia, ser reina no significa ser perfecta. Por el contrario, considera que equivocarse, aprender y mostrarse tal como una es también forma parte del proceso.