Un sismo de magnitud 3,9 se registró este viernes en Mendoza

Un movimiento sísmico de magnitud 3,9 se registró este viernes por la mañana en Mendoza, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El temblor ocurrió a las 10:17 y tuvo una profundidad de 137 kilómetros. El epicentro fue localizado a 7 kilómetros al norte de Las Cuevas, a 113 kilómetros al oeste de la ciudad de Mendoza y a 199 kilómetros al suroeste de San Juan.

De acuerdo con el organismo, el movimiento tuvo como coordenadas -32.75 de latitud y -70.04 de longitud.

El INPRES indicó que se trata de un registro calculado automáticamente y que los datos se encuentran sujetos a revisión por parte de un sismólogo.

Hasta el momento, no se informaron daños ni consecuencias vinculadas al movimiento sísmico.