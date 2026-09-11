septiembre 12, 2026

Un sismo de magnitud 3,9 se registró este viernes en Mendoza

8 Digital septiembre 11, 2026
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Un movimiento sísmico de magnitud 3,9 se registró este viernes por la mañana en Mendoza, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El temblor ocurrió a las 10:17 y tuvo una profundidad de 137 kilómetros. El epicentro fue localizado a 7 kilómetros al norte de Las Cuevas, a 113 kilómetros al oeste de la ciudad de Mendoza y a 199 kilómetros al suroeste de San Juan.

De acuerdo con el organismo, el movimiento tuvo como coordenadas -32.75 de latitud y -70.04 de longitud.

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El INPRES indicó que se trata de un registro calculado automáticamente y que los datos se encuentran sujetos a revisión por parte de un sismólogo.

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Hasta el momento, no se informaron daños ni consecuencias vinculadas al movimiento sísmico.

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