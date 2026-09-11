Cruce entre Mendoza y La Pampa por las regalías de Los Nihuiles

La decisión del Gobierno nacional de otorgar a Mendoza el 100% de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles generó una fuerte reacción en La Pampa. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, cuestionó la medida y adelantó que su provincia recurrirá a la vía legal para reclamar.

El conflicto se reavivó tras la publicación del Decreto 982/2026, que dejó sin efecto el esquema establecido en 1973 y modificó el reparto de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico.

A través de sus redes sociales, Ziliotto expresó su rechazo a la decisión y sostuvo que La Pampa no permanecerá sin actuar frente al nuevo escenario. El mandatario pampeano vinculó el reclamo con la histórica disputa por el uso del río y los recursos generados por Los Nihuiles.

Río Atuel



No solo Mendoza nos robó un río.

Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías.



¡No nos quedaremos quietos!



El Río Atuel también es pampeano!!!



+info https://t.co/hQn91esVXU pic.twitter.com/ZORkeXUIXH — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 11, 2026

Desde Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo celebró la decisión de Nación y consideró que representa una reparación para la provincia. Según sostuvo, el nuevo esquema reconoce que el aprovechamiento hidroeléctrico se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino y que, por ese motivo, las regalías deberían corresponderle en su totalidad.

Cornejo calificó la medida como un logro histórico y aseguró que los mayores recursos permitirán fortalecer la inversión, la infraestructura y el desarrollo provincial.

El conflicto tiene antecedentes de más de cinco décadas. El Decreto 1560/73 establecía que Mendoza debía compartir con La Pampa parte de los ingresos vinculados a la generación de energía de Los Nihuiles. Ahora, la Nación decidió modificar ese régimen en el marco de la próxima licitación del complejo hidroeléctrico.

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