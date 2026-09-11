Vivienda y servicios básicos, muy por encima de la inflación general en Mendoza

El informe de inflación correspondiente a agosto, elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), mostró que vivienda y servicios básicos es el rubro que más aumentó en Mendoza en lo que va del año, con una variación que supera ampliamente al nivel general de precios.

Durante agosto, este capítulo registró una suba del 2,8% y alcanzó un incremento acumulado del 29,4% en 2026. En la comparación interanual, es decir, frente a agosto de 2025, el aumento llegó al 46,8%.

El dato contrasta con el comportamiento del índice general de precios del Gran Mendoza, que avanzó 1,5% durante agosto y acumula una suba del 19,5% en los primeros ocho meses del año.

La diferencia también se observa en la comparación interanual: mientras vivienda y servicios básicos aumentó 46,8%, el nivel general de precios registró una variación del 32%, casi 15 puntos porcentuales por debajo.

Otros sectores de la canasta mostraron incrementos más moderados e incluso algunas bajas durante agosto. De esta manera, el rubro vinculado a la vivienda y los servicios continúa siendo uno de los principales factores de presión sobre los gastos de los hogares mendocinos.

En tanto, Educación fue el capítulo que más aumentó durante agosto, con una variación mensual del 3,9%. Atención médica, por su parte, también registró una suba del 2,8%, aunque sus incrementos acumulados e interanuales se mantienen por debajo de los correspondientes a vivienda y servicios básicos.