Mendoza actualizó el plan de gestión del Manzano-Portillo de Piuquenes y proyectó su conservación hasta 2036

La Provincia de Mendoza aprobó un nuevo Plan de Gestión para la Reserva Provincial Manzano-Portillo de Piuquenes, que establece los principales lineamientos para la conservación, el uso público y el manejo del área natural protegida durante los próximos diez años.

El nuevo esquema tendrá vigencia hasta 2036 y busca ordenar las distintas actividades que se desarrollan dentro de una de las áreas naturales más importantes del Valle de Uco, con especial atención sobre la protección de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos.

La Reserva Manzano-Portillo de Piuquenes se extiende por los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos y cuenta con una superficie aproximada de 314.600 hectáreas. El territorio reúne ambientes de alta montaña, cursos de agua, glaciares, flora y fauna autóctona, además de sitios vinculados con la historia de la campaña libertadora del general José de San Martín.

El nuevo plan establece una hoja de ruta para la administración del área y contempla criterios destinados a compatibilizar la conservación del ambiente con las actividades humanas y productivas que se desarrollan en el territorio.

La planificación de las áreas naturales protegidas constituye una herramienta central para definir qué actividades pueden realizarse, cuáles requieren controles específicos y qué sectores deben contar con mayores niveles de protección. En el caso del Manzano-Portillo de Piuquenes, estos criterios también tienen en cuenta la importancia de sus ecosistemas y de los recursos hídricos que alberga.

La reserva fue creada bajo distintas categorías de protección que contemplan tanto la conservación del patrimonio natural y cultural como el uso sustentable de los recursos naturales, sin afectar la titularidad de los propietarios y respetando los usos tradicionales existentes en el territorio.

Entre sus principales atractivos se encuentran los paisajes cordilleranos, los espacios destinados al trekking, andinismo, escalada y pesca durante la temporada habilitada, además de sectores vinculados históricamente con el cruce de los Andes. El Portillo de Piuquenes fue uno de los pasos utilizados durante la Gesta Libertadora y forma parte del patrimonio histórico de Mendoza.

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La actualización del plan también se vincula con la necesidad de fortalecer la presencia y el control dentro del área protegida. En años anteriores, la Provincia ya había planteado la posibilidad de instalar puestos de control de guardaparques en sectores estratégicos, con el objetivo de mejorar la gestión y supervisión de las zonas de mayor uso público.

El desafío hacia 2036 será sostener un equilibrio entre la protección de los ecosistemas y el desarrollo de actividades turísticas, recreativas y productivas compatibles con la conservación. De esta manera, la actualización del Plan de Gestión busca establecer una planificación de largo plazo para una reserva que tiene un valor ambiental, histórico y turístico central para el Valle de Uco y para toda Mendoza.