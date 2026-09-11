¿Habrá tres días feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina?

La visita del papa León XIV a la Argentina podría generar modificaciones en la actividad durante noviembre, aunque el Gobierno nacional todavía no definió si establecerá feriados o asuetos especiales. La decisión dependerá del cronograma definitivo que el Vaticano difundirá en los próximos días y de las actividades que el pontífice realizará en cada jurisdicción.

León XIV tiene previsto llegar al país el domingo 8 de noviembre y permanecer hasta el miércoles 11. Durante esos cuatro días recorrerá distintos puntos de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Córdoba, donde desarrollará una agenda que combinará reuniones políticas, encuentros sociales y celebraciones religiosas.

Según trascendió, una de las alternativas que analiza el Gobierno es disponer feriados o asuetos en determinados momentos y lugares para facilitar el desarrollo de las actividades y el operativo de seguridad. Por el momento, no existe una decisión oficial que establezca tres días feriados a nivel nacional.

La definición quedará sujeta a la agenda definitiva que presente la Santa Sede. A partir de ese cronograma, la Secretaría General de la Presidencia deberá coordinar el funcionamiento de las distintas actividades junto con autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de la Iglesia.

El operativo de seguridad ya comenzó a tomar forma debido a la magnitud de la visita. El Ministerio de Seguridad dispuso la conformación de tres comandos destinados a coordinar a las fuerzas federales durante las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole y Luján, además de Córdoba.

El pontífice arribaría a Buenos Aires desde Montevideo durante las primeras horas del domingo 8 de noviembre. Entre las primeras actividades previstas figura un acto protocolar en Plaza San Martín y posteriormente una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de un saludo a integrantes del Gobierno.

La agenda continuará en el Palacio Libertad, donde León XIV mantendría un encuentro con representantes de distintos sectores de la sociedad y miembros del cuerpo diplomático. Durante su estadía en Buenos Aires, el Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, donde también se implementará un importante dispositivo de seguridad.

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El lunes 9 de noviembre, uno de los principales puntos de la agenda será el Cotolengo Don Orione, en Claypole, donde está previsto que el pontífice mantenga contacto con personas con discapacidad. Allí también podría producirse su primer encuentro durante esta visita con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El recorrido contempla además una actividad en el penal de Devoto y una celebración religiosa multitudinaria en la zona del Monumento a los Españoles. La eventual participación del Presidente en esa misa todavía forma parte de la planificación.

La visita también incluirá Córdoba, donde León XIV encabezaría una celebración religiosa en el predio de Fadea. Además, se prevé un encuentro con jóvenes y otra actividad vinculada al mundo laboral, con la participación de dirigentes sindicales, empresarios y representantes de organizaciones sociales.

Con este escenario, la posibilidad de establecer tres días feriados o asuetos todavía no está confirmada. El Gobierno deberá esperar el cronograma definitivo del Vaticano para determinar qué medidas serán necesarias y si tendrán alcance nacional o se aplicarán únicamente en las zonas donde se desarrollen las principales actividades.

Por ahora, la única certeza es que la visita papal se extenderá durante cuatro días y requerirá un amplio operativo de seguridad y organización. La definición sobre los feriados o asuetos será uno de los últimos aspectos que quedarán establecidos antes de la llegada de León XIV al país.