Mendoza entregó 18 antenas Starlink a productores del Valle de Uco para mejorar la conectividad rural

El Gobierno de Mendoza entregó 18 antenas Starlink a productores del Valle de Uco, con el objetivo de fortalecer la conectividad en establecimientos rurales y facilitar el acceso a internet en zonas donde las redes tradicionales presentan dificultades.

La iniciativa forma parte de las políticas provinciales destinadas a incorporar herramientas tecnológicas al sector productivo y reducir las dificultades de comunicación que existen en distintos puntos alejados de los centros urbanos.

La conectividad representa una herramienta cada vez más importante para las actividades agropecuarias. El acceso a internet permite realizar trámites, mantener comunicaciones, utilizar plataformas de gestión, acceder a información climática y productiva y avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías dentro de las fincas.

En este contexto, las antenas de Starlink permiten brindar conexión mediante tecnología satelital, una alternativa especialmente útil para establecimientos ubicados en zonas rurales o de montaña donde la infraestructura convencional de telecomunicaciones resulta limitada.

La entrega de los equipos a productores del Valle de Uco apunta así a mejorar las condiciones de trabajo y comunicación en el territorio, además de acompañar los procesos de modernización del sector.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el programa de conectividad continúa ampliándose. De acuerdo con información oficial, Mendoza ya alcanzó casi 730 antenas Starlink entregadas a productores de distintos puntos de la provincia.

La medida adquiere especial relevancia para el Valle de Uco, donde una parte importante de la actividad económica está vinculada con la agricultura, la vitivinicultura y otras producciones rurales. En muchos establecimientos, la distancia respecto de los centros urbanos y las características geográficas representan un desafío para acceder a servicios de conectividad.

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Con la incorporación de estas antenas, los productores podrán contar con una conexión más estable para sus tareas cotidianas y para el uso de herramientas digitales vinculadas con la producción.

La iniciativa se suma a un proceso de incorporación tecnológica que busca mejorar la infraestructura disponible para el sector productivo mendocino y generar mejores condiciones para quienes desarrollan sus actividades en áreas rurales.