Cerraron el Paso a Chile por nevadas y no hay fecha confirmada para la reapertura

El Paso Internacional Cristo Redentor quedó cerrado de manera preventiva este viernes desde las 11 (hora argentina) por las condiciones meteorológicas adversas registradas en Alta Montaña. La decisión fue comunicada por la coordinación del Centro de Frontera ante el avance de un frente de inestabilidad con nevadas intensas que complica la transitabilidad en la zona cordillerana.

Según informaron desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, la restricción alcanza a todo tipo de vehículos y rige en ambos sentidos de circulación (Argentina-Chile y Chile-Argentina). El cierre será por tiempo indeterminado y dependerá de la evolución del clima en la cordillera.

Además, las autoridades dispusieron el adelantamiento del cierre de barrera en Uspallata, medida que comenzó a implementarse desde las 9 de Argentina (8 de Chile) para evitar inconvenientes mayores ante el deterioro de las condiciones en ruta. La prioridad es resguardar la seguridad de los viajeros y prevenir situaciones de riesgo en Alta Montaña.

El comunicado oficial lleva la firma de Justo José Báscolo y recomienda a quienes tenían previsto viajar mantenerse atentos a la información oficial antes de emprender viaje. La disposición fue emitida este 15 de mayo en Mendoza.