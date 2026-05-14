Advierten por fuerte inestabilidad en la frontera con Chile y podrían cerrar el túnel Cristo Redentor

Las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que el paso internacional hacia Chile permanecerá habilitado este viernes, al menos hasta las 11 de la mañana, debido al pronóstico de intensas condiciones meteorológicas en la alta montaña.

Según detallaron, se espera un marcado deterioro del tiempo desde las primeras horas del viernes, con lluvias y nevadas que podrían extenderse hasta la tarde-noche del sábado, afectando la transitabilidad en la Ruta 7 del lado argentino y en la Ruta 60 del lado chileno.

Frente a este escenario, las autoridades fronterizas no descartan un cierre preventivo del túnel internacional para resguardar la seguridad de quienes circulen por la zona cordillerana.

Además, indicaron que las barreras de control ubicadas en Uspallata y Guardia Vieja permanecerán cerradas en caso de que se suspenda el tránsito internacional.

Durante las últimas horas, los complejos aduaneros trabajaron con normalidad y sin demoras significativas en los trámites migratorios. Sin embargo, aclararon que el estado del corredor internacional será evaluado constantemente según la evolución de las condiciones climáticas.

Las autoridades también informaron que el Paso Pehuenche, ubicado en Malargüe, permanecerá cerrado este viernes debido al mal tiempo en la zona, mientras que el paso de Agua Negra, en San Juan, continuará habilitado de 7 a 17 horas.

Por otra parte, recordaron que Chile ya adoptó el horario de invierno y atrasó una hora sus relojes respecto de Argentina, aunque aclararon que esto no modifica el funcionamiento del complejo Los Libertadores, que seguirá operando las 24 horas hasta el 1 de junio.