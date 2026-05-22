Avance estratégico: Cornejo firmó la compra del terreno para la Estación Transformadora Capiz en el Valle de Uco

La millonaria obra de infraestructura eléctrica beneficiará de forma directa a más de 150.000 vecinos y potenciará el desarrollo del corredor productivo regional. El proyecto apunta a resolver los históricos problemas de abastecimiento, garantizando un servicio confiable para el crecimiento industrial y agrícola.

El desarrollo energético del Valle de Uco alcanzó un hito administrativo fundamental para su concreción definitiva. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, concretó la firma oficial del contrato de compraventa del terreno donde se construirá la futura Estación Transformadora (ET) Capiz. La adquisición de estos terrenos específicos destraba el inicio de los trabajos civiles de una de las obras de infraestructura eléctrica más esperadas y estratégicas del interior provincial, diseñada con el objetivo de optimizar la red de distribución regional y dar respuesta a las demandas socio-productivas de la zona.

Impacto social y beneficio para 150.000 vecinos

La puesta en funcionamiento de la nueva estación transformadora tendrá un impacto directo y positivo en la calidad de vida de más de 150.000 habitantes de los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Al robustecer los nodos de media y alta tensión, el nuevo equipamiento resolverá las recurrentes fluctuaciones de voltaje y los cortes imprevistos de suministro que suelen afectar a los usuarios residenciales durante las temporadas de alto consumo, inyectando una mayor estabilidad, seguridad y previsibilidad a todo el sistema interconectado provincial.

Energía confiable para el motor productivo y el empleo

Más allá del beneficio residencial, el eje central de la ET Capiz radica en su rol como dinamizador económico del corredor productivo del Valle de Uco. Las industrias locales, las bodegas y los establecimientos agrícolas tecnificados requieren de un transporte de energía de alta capacidad para expandir sus líneas de empaque, tecnificar el riego y sostener sus cadenas de frío. Desde el Gobierno provincial destacaron que este paso administrativo representa una inversión clave orientada a sostener la generación de empleo genuino, dotando a la región de la matriz energética necesaria para atraer nuevas inversiones privadas y asegurar el futuro productivo de la provincia.