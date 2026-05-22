El intendente Gustavo Aguilera entregó becas del 50% de descuento a estudiantes universitarios de Tupungato

El beneficio alcanza a diez alumnos de la Universidad Maza. La iniciativa forma parte de un convenio de cooperación mutua que el municipio mantiene con la casa de altos estudios desde hace quince años y que fue renovado recientemente por la actual gestión comunal.

El fortalecimiento de las oportunidades educativas en el nivel superior sumó un nuevo capítulo en el departamento de Tupungato. Durante la mañana de este jueves, el intendente municipal Gustavo Aguilera encabezó el acto oficial de entrega de certificaciones para diez estudiantes universitarios locales, quienes resultaron seleccionados para acceder a becas de asistencia económica que cubrirán el 50% de descuento en el valor de las cuotas mensuales. El beneficio tiene vigencia retroactiva a partir de abril de este año 2026, lo que representa un alivio financiero inmediato para las familias de los alumnos en el actual contexto económico.

Un convenio con quince años de historia y renovación institucional

La asignación de estos aportes de ayuda al estudio no constituye un hecho aislado, sino que se encuentra formalmente contemplada en el marco de un convenio de cooperación mutua celebrado entre la Municipalidad de Tupungato y la Sede Valle de Uco de la Universidad Juan Agustín Maza (UMaza). Este lazo de articulación institucional nació hace quince años y fue renovado formalmente a principios del mandato del actual jefe comunal con el propósito de garantizar la continuidad de las políticas públicas de arraigo juvenil y formación profesional en la región.

Autoridades presentes y el impacto en la comunidad estudiantil

De la ceremonia de entrega de los diplomas —desarrollada en los despachos gubernamentales— participaron junto al intendente Gustavo Aguilera, la titular de la Dirección de Educación del municipio, Laura Ravinale, y la Directora de la Sede Valle de Uco de la UMaza, Fernanda Figuls. Las funcionarias coincidieron en destacar el riguroso proceso de evaluación socioeducativa implementado para seleccionar a los diez jóvenes beneficiarios, remarcando que este tipo de alianzas estratégicas descentraliza el acceso al conocimiento y permite que los tupungatinos puedan cursar sus carreras de grado en su propio territorio sin la necesidad de emigrar hacia el Gran Mendoza.