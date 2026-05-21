Andrea del Boca volvió a Gran Hermano y revolucionó la casa

Andrea del Boca volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de haber abandonado la competencia semanas atrás por un accidente que afectó su salud.

La actriz reapareció durante la gala del miércoles gracias a uno de los Golden Ticket otorgados por la producción y protagonizó uno de los momentos más comentados del programa.

Su regreso se mantuvo en secreto hasta el último instante. A diferencia de otros participantes, Del Boca no pasó previamente por el estudio ni tuvo diálogo con Santiago del Moro antes de ingresar nuevamente a la casa.

La puerta se abrió mientras sonaba la canción “No Me Importa” de Lali Espósito y la actriz apareció con un abanico negro cubriendo su rostro, generando sorpresa total entre los jugadores y el público.

Las primeras en abrazarla fueron Yisela “Yipio” Pintos y Lola Tomaszeuski, dos de las participantes con las que había construido vínculo durante su primera etapa dentro del reality.

Durante la gala, Del Boca también habló sobre el problema de salud que la obligó a abandonar el programa. La actriz explicó que continúa en recuperación luego de la fuerte caída sufrida dentro de la casa, accidente que le provocó una hemorragia y lesiones dentales.

“Todavía no tengo el alta definitiva”, comentó ante sus compañeros, aunque aseguró sentirse bien y agradeció el trabajo del equipo médico que la acompañó durante las últimas semanas.

Su regreso se dio en una noche cargada de movimientos dentro del reality, que además incluyó el reingreso de otros participantes y la incorporación de nuevos jugadores a la competencia.