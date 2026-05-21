Detectaron un caso de varicela en una escuela de Tunuyán y activaron medidas preventivas

Un caso de varicela registrado en la escuela Escuela Ejército Argentino generó preocupación en el ámbito educativo de Tunuyán y motivó la intervención de las autoridades sanitarias y educativas.

Desde la Dirección General de Escuelas informaron que se dio participación inmediata a las áreas de salud correspondientes para realizar el seguimiento del caso y reforzar las medidas preventivas dentro de la institución.

La Delegada regional, explicó que hasta el momento no se han detectado otros contagios relacionados, aunque indicó que se trabaja de manera coordinada con el sistema público de salud para evitar posibles propagaciones.

Además, señaló que se encuentran gestionando fondos destinados a tareas de desinfección en establecimientos educativos del departamento.

Si bien actualmente no existe un protocolo específico para este tipo de situaciones, las autoridades remarcaron que se activaron acciones preventivas y de monitoreo sanitario.

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa que suele afectar principalmente a niños y niñas. Entre los síntomas más frecuentes aparecen erupciones cutáneas con picazón, fiebre, dolor de cabeza, cansancio y pérdida del apetito.

Desde el ámbito sanitario recomendaron acudir al médico ante la aparición de síntomas, evitar la automedicación y mantener aislamiento domiciliario en casos confirmados para reducir riesgos de contagio.

También recordaron la importancia de mantener actualizado el calendario nacional de vacunación como principal herramienta preventiva frente a la enfermedad.