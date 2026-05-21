Un sismo volvió a sentirse en el sur mendocino

Un nuevo movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este jueves en el sur de Mendoza y logró percibirse en distintas localidades de la provincia, especialmente en la zona de Malargüe.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor ocurrió a las 4.54 y alcanzó una magnitud de 3 grados.

El epicentro se ubicó en cercanías de El Sosneado, mientras que la profundidad fue de 185 kilómetros, característica que favoreció que el movimiento pudiera sentirse en gran parte del sur provincial.

El evento se suma a otros sismos registrados en Mendoza durante los últimos días, situación que volvió a generar preocupación entre vecinos de distintas localidades.

Pese a la percepción del movimiento, hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas afectadas.

Desde el INPRES y organismos vinculados al monitoreo sísmico mantienen un seguimiento permanente de la actividad en la región, teniendo en cuenta que Argentina se encuentra sobre una zona de intensa actividad tectónica debido al movimiento de placas en la Cordillera de los Andes.