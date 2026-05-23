Trágico accidente en Godoy Cruz: un conductor perdió el control y murió

Un hombre murió durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar un grave accidente vial en Godoy Cruz, cuando el vehículo que conducía cayó a un canal aluvional tras perder el control.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 en inmediaciones de calle San Francisco de Asís y la rotonda del Puente San Vicente. Según las primeras informaciones y registros de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), el conductor circulaba hacia el sur a bordo de un Audi A3 cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el dominio del rodado al llegar a la rotonda.

Tras el despiste, el automóvil terminó dentro del canal ubicado en la zona. Testigos que advirtieron el accidente dieron aviso al 911 y rápidamente se desplazó personal policial y de emergencias.

Bomberos trabajaron en el lugar para rescatar al conductor atrapado dentro del vehículo. Sin embargo, al momento de extraerlo, constataron que ya se encontraba sin vida.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Tránsito, que intentará determinar cómo se produjo el siniestro. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima.