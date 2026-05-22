Allasino recibió a Macri en Luján y fortalecen vínculos políticos de cara al futuro

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, mantuvo este viernes un encuentro con el expresidente Mauricio Macri durante la visita del líder del PRO a Mendoza.

La reunión formó parte de la agenda política que Macri desarrolla en la provincia y estuvo centrada en el análisis de la situación política y económica del país, además de los desafíos de gestión a nivel local y nacional.

Según trascendió, Allasino aprovechó el encuentro para presentar distintos proyectos que actualmente impulsa el municipio, vinculados principalmente a obra pública, planificación urbana, innovación y desarrollo económico.

Durante la jornada también participaron dirigentes provinciales y referentes municipales que analizaron el escenario político mendocino y comenzaron a proyectar posibles acuerdos y estrategias de cara a los próximos años.

Desde el entorno del municipio destacaron que el intercambio permitió fortalecer vínculos institucionales y compartir experiencias de gestión en un contexto donde los gobiernos locales tienen cada vez mayor protagonismo.

Además, remarcaron el crecimiento sostenido de Luján de Cuyo en materia de infraestructura, modernización estatal y planificación urbana, aspectos que fueron expuestos durante la reunión con el exmandatario.