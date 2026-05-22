Jubilados cobrarán en junio con aumento, aguinaldo y bono de refuerzo

ANSES confirmó cómo quedarán los haberes previsionales para junio, mes en el que jubilados y pensionados recibirán un incremento por movilidad, el pago del medio aguinaldo y un bono adicional destinado a quienes perciben ingresos mínimos.

La actualización de los haberes se aplicará tomando como referencia la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Con ese ajuste, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $403.396,63.

Además del aumento mensual, los beneficiarios cobrarán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber del semestre, que en este caso corresponde a junio por tratarse del mes con el valor más alto.

De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima recibirán:

Haber actualizado: $403.396,63

Medio aguinaldo: $201.698,32

Bono extraordinario: $70.000

Con esos conceptos, el ingreso bruto total ascenderá a $675.094,95 durante junio.

Desde ANSES aclararon que el bono extraordinario no se toma en cuenta para calcular el aguinaldo, por lo que el SAC se liquida únicamente sobre el haber previsional.

La actualización también impactará sobre otras prestaciones sociales. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total estimado con aguinaldo y adicional rondará los $554.075,95.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzarán un ingreso aproximado de $493.566,46 incluyendo el refuerzo y la cuota del aguinaldo.

El organismo previsional informó además que los pagos se acreditarán automáticamente junto con el calendario habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle de la liquidación y las fechas exactas de cobro a través de la plataforma Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.