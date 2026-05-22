Crecen las versiones sobre una posible visita del Papa León XIV a la Argentina

Javier Milei dejó abierta la posibilidad de una próxima visita del papa León XIV a la Argentina tras un sugestivo mensaje publicado en redes sociales luego de reunirse con el canciller Pablo Quirno en la Quinta de Olivos.

La expectativa comenzó a crecer luego de que el funcionario compartiera una foto junto al mandatario y hablara de “una buena noticia” que “hará feliz a todo el pueblo argentino”, además de mencionar que solo restaba definir la fecha y hacer referencia a “una linda primavera”.

Minutos más tarde, Milei replicó el mensaje con una breve frase: “Se viene”, acompañada por emojis de leones, gesto que rápidamente fue interpretado como una señal vinculada al Sumo Pontífice.

Aunque desde el Vaticano todavía no hubo confirmación oficial, distintos referentes de la Iglesia reconocieron que la posibilidad de una gira por América Latina se encuentra en análisis.

Entre ellos, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que existe intención del Papa de visitar la Argentina en los próximos meses, junto a otros países de la región como Uruguay y Brasil.

Las versiones también fueron reforzadas desde Uruguay, donde autoridades locales afirmaron que la gira podría concretarse durante noviembre.

El posible viaje se da en un contexto de acercamiento entre el Gobierno nacional y sectores de la Iglesia, luego de distintas reuniones mantenidas esta semana entre funcionarios nacionales y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Además, está previsto que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, viaje próximamente al Vaticano para mantener encuentros institucionales y presentar detalles sobre las políticas sociales impulsadas por la gestión nacional.