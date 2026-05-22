El agro lideró la recuperación económica y la actividad subió 5,5%

La economía argentina mostró señales de recuperación durante marzo y registró un crecimiento interanual del 5,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). El dato reflejó una mejora respecto a febrero y estuvo impulsado principalmente por el agro, además del repunte de sectores como la industria, la minería y la construcción.

De acuerdo al informe oficial, la actividad económica también avanzó un 3,5% en comparación con febrero en la medición desestacionalizada, revirtiendo así la caída que se había registrado durante el segundo mes del año.

El campo volvió a posicionarse como uno de los principales motores de la economía argentina. El sector de agricultura, ganadería y silvicultura registró un crecimiento interanual del 17,9%, favorecido por una campaña agrícola más positiva y mejores niveles de producción.

La industria manufacturera también mostró signos de recuperación, con una suba del 4,6% respecto al mismo período de 2025. El dato genera expectativas en torno a una posible mejora en la actividad productiva y el empleo durante los próximos meses.

Otro de los rubros con fuerte crecimiento fue explotación de minas y canteras, que avanzó un 16,3% impulsado principalmente por proyectos vinculados al petróleo, gas y litio, sectores que continúan atrayendo inversiones.

En tanto, la construcción registró una mejora del 7,6%, mientras que comercio creció 2,2% y transporte y comunicaciones avanzó un 4,7%.

Según el INDEC, 14 de los 15 sectores relevados mostraron crecimiento interanual durante marzo. La única actividad que presentó una caída fue administración pública y defensa.