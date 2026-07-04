Una persecución policial en pleno centro marcó los festejos por el triunfo de Argentina

La Selección consiguió una sufrida clasificación tras imponerse 3 a 2 en el alargue frente a Cabo Verde. En Tunuyán, la celebración se vio interrumpida por una persecución policial a motociclistas que realizaban maniobras peligrosas entre la multitud.

Génesis Sandoval

Cientos de vecinos salieron a las calles de Tunuyán para celebrar la agónica victoria de la Selección Argentina ante Cabo Verde, un partido que mantuvo la incertidumbre hasta el alargue y que terminó con un ajustado 3 a 2. Como ocurre habitualmente tras los triunfos de la Albiceleste, la concentración principal se dio sobre la avenida San Martín, entre las dos plazas céntricas, donde familias, jóvenes y grupos de amigos se reunieron con banderas y camisetas para festejar la clasificación.

Sin embargo, la celebración tuvo momentos de tensión cuando varios motociclistas comenzaron a circular a alta velocidad y a realizar maniobras imprudentes, además de hacer sonar los escapes modificados, poniendo en riesgo a las personas que se encontraban caminando por la zona. De acuerdo con lo registrado por Canal 8 y El 8 Digital, dos ocupantes de una motocicleta fueron los que generaron mayor preocupación al desplazarse a gran velocidad entre la multitud.

Ante esa situación, efectivos policiales que realizaban el operativo de prevención en el centro decidieron intervenir y se produjo una persecución que recorrió los alrededores de la Plaza Departamental General San Martín. Finalmente, los motociclistas fueron interceptados sobre calle Pueyrredón, donde los uniformados lograron cerrarles el paso utilizando los móviles policiales y los vehículos estacionados en el lugar. El procedimiento quedó registrado en imágenes exclusivas obtenidas por Canal 8 y El 8 Digital.

Tras la detención, parte de las personas que se encontraban festejando se acercó hasta el lugar del operativo y comenzó a increpar e insultar a los efectivos policiales, mientras otros registraban la escena con sus teléfonos celulares. Incluso, en uno de los videos puede observarse cómo algunos presentes escupen hacia los uniformados. Luego de la intervención, el operativo continuó con la identificación de los involucrados y los festejos por la clasificación argentina siguieron desarrollándose con normalidad en el centro de Tunuyán.